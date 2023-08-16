В Татарстане рыночный диапазон зарплат варьируется от 40 до 82 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане рыночный диапазон предлагаемых зарплат в июне — июле 2023 года составил 40 230—82 759 рублей. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы HeadHunter, проанализировав почти 99 тысяч вакансий, открытых в республике с начала лета.



Для сравнения, в 2022 году работодатели были готовы выплачивать татарстанцам зарплату в размере от 34 483 до 68 966 рублей.

В соседней с Татарстаном Башкирии рыночный диапазон предлагаемых зарплат варьируется от 40 до 111 тысяч рублей. В Удмуртии он составил от 35 до 80 тысяч рублей, в Чувашии — от 34,4 до 80 тысяч, в Марий Эл — от 33,5 до 70 тысяч.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

По данным официальной статистики, по итогам января — мая 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане составила 57 490 рублей. Она оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа.



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Илина Хакимова