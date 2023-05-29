В России в 2022 году стало больше опасных загрязнений рек и озер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России в 2022 году стало больше опасных загрязнений рек и озер — их число увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом. Всего по итогам года зафиксировано 2,47 тысячи таких случаев, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета.

Больше всего инцидентов — в Свердловской области — количество случаев от общего числа по стране составляет 26%. Это достаточно большой отрыв от других регионов — Мурманской (9%), Московской (8%), Новгородской (4%) областей, Ханты-Мансийского АО (4%), Смоленской (4%), Челябинской (3%), Новосибирской (3%) областей, Красноярского края (3%) и Москвы (2%).

В Татарстане зафиксировали 25 случаев высокого загрязнения и восемь — экстремально высокого. В целом по итогам 2022-го в республике насчитали 33 инцидента.

В пресных водах России за минувший год выявили 2,4 тысячи случаев многократного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. По сравнению с 2021 годом, когда количество загрязнений составляло 2,2 тысячи, число выросло на 9%.

Фото: finexpertiza.ru

Из общего числа экоинцидентов на воде в 2022-м 1,9 тысячи относились к высоким загрязнениям, 544 случая — к экстремально высоким. Экстремально высокие загрязнения поверхностных вод наиболее опасны в связи с большими концентрациями вредных веществ. Год к году их количество сократилось на 7%, или на 38 случаев. А вот число высоких загрязнений увеличилось на 14%, то есть на 242 случая.

На протяжении нескольких лет в Ютазинском районе Татарстана у села Екатериновка разрасталась скандальная история с бесконтрольным размещением нефтешламов. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко