Татарстан заказал «национальную ВКС»: 1200 человек одновременно, два языка

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Центр цифровой трансформации Татарстана выделил 9,7 миллиона рублей на получение доступа к сервису видео-конференц-связи (ВКС) и его техническое обслуживание. Интерфейс должен быть на русском и татарском языках, а одновременно в нем смогут находиться до 1200 человек. Подробнее — в материале «Реального времени».



10 миллионов на получение доступа и техническое обслуживание

Большую часть суммы — 8,8 миллиона рублей — направят непосредственно на техническое обеспечение платформы. Его подрядчик обязуется предоставлять в течение года с даты предоставления доступа, однако не раньше 1 сентября 2023 года. Более того, исполнитель в круглосуточном режиме должен реагировать на различные неисправности системы. Мониторинг платформы планируется осуществлять в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Что касается требований к самому сервису, то интерфейс должен быть на двух языках — русском и татарском. Планируется, что пользователи будут сами выбирать предпочтительный для себя вариант. Кроме того, одновременно подключиться к различным конференциями на платформе смогут 1200 пользователей.

На базе сервиса ВКС будет три основных типа пользователей:

участник — пользователь с правом подключения к конференции, доступ к которой ему предоставлен;

модератор — пользователь с правами записи конференций, хранением архива, создания конференций, доступом к архиву проведенных встреч своей организации и др.;

администратор — сотрудник исполнителя с безграничным доступом, осуществляет техническое сопровождение, мониторинг и настройку сервиса.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также есть несколько обязательных требований:

Программное обеспечение при предоставлении доступа к сервису ВКС должно быть включено в единый реестр российских программ или в реестр государств — членов Евразийского экономического союза сведений.

Сервис ВКС должен быть развернут на сертифицированной ФСТЭК России операционной системе с открытым исходным кодом.

Аппаратная платформа, отвечающая за предоставление сервиса ВКС, должна быть подключена к Государственной интегрированной системе телекоммуникаций Татарстана каналом связи, который позволит подключить сразу 1200 человек «с обеспечением отказоустойчивости».

Аналогичный контракт расторгли в начале года

ЦЦТ Татарстана уже планировал направить средства на доступ к сервису ВКС в декабре 2022 года. Тогда предполагалось, что техническое обслуживание продлится 3 месяца, а начальная цена контракта составляла 2,25 миллиона рублей.

Исполнитель уже был утвержден, им стало московское ООО «Тдюс». Однако спустя несколько недель после подписания контракта поставщик направил жалобу на заказчика. В январе 2023 года ее признали частично обоснованной, а татарстанский ЦЦТ — нарушившим требования одной из статей федерального закона. Центру выдали предписание об устранении нарушений, а определение подрядчика отменили.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Дело в том, что, по данным московской организации, заказчик умышленно обошел запрет на закупку иностранного программного обеспечения, указав неверный код ОКПД2. Вместо кода, соответствующего «услугам по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение», ЦЦТ указал «услуги по технической поддержке информационных технологий».

Кроме того, согласно доводу исполнителя, в техническом задании заказчик указал характеристики сервиса, которым соответствует лишь одна конкретная платформа, что влечет за собой ограничение числа участников закупки. В итоге комиссия УФАС по Татарстану признала обоснованным лишь первый довод заявителя.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева