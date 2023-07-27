Церемония награждения PR-премии «Громче!» пройдет 24 августа

Церемония награждения победителей третьей PR-премии «Громче!» для малого и среднего бизнеса пройдет 24 августа в московском пространстве Техноград. Организатор премии — пиар-агентство PR Doctor и МБМ.mos.

В этом году в шорт-лист премии вошло 36 предприятий малого и среднего бизнеса из разных сфер: от брендов одежды до автомобильных холдингов. Всего оценивалось более 500 заявок.

Общее количество номинаций в рамках премии — 16. Наиболее популярными номинациями стали «Эффективные коллаборации/Партнерские проекты», «Самое стремительное продвижение» и «Работа со СМИ».

Изначально PR-премия «Громче!» создавалась для того, чтобы выделить самые интересные достижения бизнеса в области PR в период пандемии. Сейчас премия — средство передачи до широкой аудитории необычных кейсов взаимодействия малого и среднего бизнеса со СМИ и клиентами. Принять участие в премии могут представители разных специализаций и сегментов бизнеса — от сельского хозяйства до медицинских клиник.

«Уже третий год подряд мы носим звание первых организаторов PR-премии для малого и среднего бизнеса, успешно продолжая свой путь благодаря нарастающей популярности среди предпринимателей и профессиональному мнению жюри. В этом году к нам поступило свыше 500 заявок. Приятно замечать, что вопрос продвижения по стране и за ее пределами стремительно набирает популярность в российском бизнесе», — говорит основательница премии «Громче!» и агентства PR Doctor Валерия Мингова.

Ранее подобные премии были направлены только на представителей крупного бизнеса.О премии и ее участниках за три года существования вышло более 150 публикаций, в интенсивах приняли участие более 4500 человек. Общее количество собранных заявок за все годы — свыше 1500 человек.

В программу мероприятия входит деловая программа и награждение победителей в разных номинациях: выступления приглашенных спикеров, экспертов, членов жюри и организаторов, награждение победителей, презентации кейсов победителей, нетворкинг.



