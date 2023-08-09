Доля Татарстана в онлайн-торговле в I полугодии по России составила 2%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России в первом полугодии 2023 года объем продаж онлайн-торговли увеличился на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Так, объем составил 2,7 трлн рублей.

Уточняется, что из этой суммы 97,2% составляют покупки в российских компаниях интернет-торговли, трансграничный же рынок сократился до 2,8% в объеме продаж (4,5% в 2022 году). Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж сейчас составляет 12,7%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В АКИТ также обратили внимание на изменения среди топ-10 наиболее активных в интернет-торговле регионов, которые сейчас обеспечивают 52% от всех покупок в интернете.

На первом месте традиционно расположилась Москва, однако в общем объеме продаж ее доля снизилась до 18,4% с 20,4% годом ранее. На 2-ом месте — Московская область (9,2% против 10,7%), на третьем — Санкт-Петербург (6,2% против 7,3%). А вот доли почти всех остальных регионов, наоборот, увеличились, уточняет ТАСС.

Доля Татарстана в онлайн-торговле в I полугодии по России составила 2%.

Самыми популярными товарами среди категорий стали цифровая и бытовая техника — на нее россияне потратили в интернете 522,5 млрд рублей (доля в общем объеме продаж составила 19,1%). В рейтинг также попали: мебель и товары для дома (459 млрд рублей, 16,8%), одежда и обувь (427 млрд рублей, 15,6%), продукты питания (349 млрд рублей, 12,7%), товары для красоты и здоровья (225,5 млрд рублей, 8,2%).

В первом квартале 2023 года оборот продавцов Татарстана на маркетплейсах увеличился на 10,15% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. В этом году продано товара более чем на 9 млрд рублей, тогда как годом ранее — на 8,2 млрд рублей.

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Илина Хакимова