Четверть российских разработчиков считает, что системы защиты данных улучшились благодаря развитию технологий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России 54% опрошенных разработчиков считают, что системы защиты данных за последние пять лет стали сильнее засчет развития технологий и формирования качественно новой базы знаний, позволяющей безопасно хранить информацию. Об этом говорится в исследовании платформы All Cups от VK, «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и IT_One в рамках чемпионата IT_ONE Cup. Базы данных (есть в распоряжении «Реального времени»).

Четверть опрошенных российских разработчиков главным позитивным фактором в сфере хранения и защиты персональных данных считает укрепление технологической базы. Еще 23% респондентов заявили, что улучшение произошло из-за развития хард-скиллов и уровня профессиональной подготовки ИТ-специалистов. Каждый пятый — 21% — причиной изменений назвал усиление внимания за действиями сотрудников со стороны компаний — операторов данных.

По мнению респондентов, для дальнейшего развития в сфере защиты данных требуются системы, написанные на разных языках программирования. В топ-3 востребованных языков, по результатам опроса, вошли SQL (30%), Python (29%) и Java (23%). На последнем месте оказался Julia (1%) — он появился недавно и используется для работы с большими данными.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Среди ключевых навыков, которыми должны обладать специалисты по работе с базами данных, опрошенные выделили знание языков программирования — SQL, Python и Java. Почти треть участников исследования считают SQL базовым навыком для backend разработки, — рассказала HR-директор компании IT_One Ирина Сокольская.

Наиболее безопасными носителями для хранения данных опрошенные разработчики считают личные облачные сервера (37%), сервера крупных публичных компаний (25%), дисковые и flash-накопители (22%). Каждый шестой респондент — 16% — рассказал, что записывает и хранит важную информацию на бумажном носителе.

Всего в исследовании участвовали 1 208 российских разработчиков.

Напомним, 40% опрошенных жителей Приволжского федерального округа уверены, что государство способно полностью защитить персональные данные граждан от утечки. Абсолютное большинство респондентов — 71% — считает, что о защите такой информации совместными усилиями должны заботиться и сам гражданин, и государство, и банки.



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Татьяна Демина