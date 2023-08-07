В Казань приехал поезд книжной экспедиции — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Казань приехал поезд книжной экспедиции. Встреча издателей, писателей и читателей прошла в Национальной библиотеке Татарстана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Побывал у вас здесь в библиотеке. Библиотека просто фантастическая. Как я сегодня уже сказал, если в каждом городе появится такая библиотека, то точно у нас все будет в порядке с чтением, — заявил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

На сегодняшний день 57% россиян читают максимум пять-шесть книг в год. Авторы «Книжной экспедиции» хотят увеличить это число до 12. Более того, 35% жителей страны никогда не покупали книг.

— Без чтения, я думаю, человек очень многое теряет. 12 книг в год, прямо вам скажу, маловато будет. Желательно, чтобы этих книг было как можно больше, чтобы слушали книгу, читали, — подчеркнула премьер-министр Татарстана Лейла Фазлеева.

Книжная экспедиция на поезде в рамках фестиваля «Книжные маяки России» впервые стартовала 3 августа из Петербурга во Владивосток. Ее цель — популяризировать чтение среди жителей всех регионов страны.

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Елизавета Пуншева