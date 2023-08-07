Сотрудников МУП ПАТП №2 предупредили о недопустимости нарушения прав маломобильных групп

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помощник прокурора Казани Ранис Салимов посетил МУП ПАТП №2. Целью визита стало разъяснение прав маломобильных групп населения при осуществлении перевозок, сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Он предостерег сотрудников и руководство предприятия о недопустимости нарушения прав маломобильных групп населения при осуществлении пассажирских перевозок. По закону кондукторы и водители обязаны оказывать помощь при транспортировке инвалидов.

Кроме того, помощник прокурора провел практическое занятие по размещению инвалидных колясок в автобусах.

Напомним, исполком Казани принял решение ликвидировать ООО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №4». Документ датирован 12 декабря.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева