Финансовый эксперт назвала плюсы цифрового рубля

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Россияне смогут свободно получать социальные выплаты в цифровых рублях уже в следующем году, заявила «РИА Новости» доцент, магистр права факультета государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

— Можно предположить, что со следующего года получать соцвыплаты в цифровой валюте можно будет в заявительном порядке, то есть по желанию, — считает она.

По словам Валишвили, все операции с цифровыми рублями будут полностью прозрачными, поскольку цифровые денежные знаки будут представлять собой индивидуальные цифровые коды. В результате цифровизация платежей в государственный бюджет будет означать более эффективное использование средств.

Эксперт подчеркнула, что для ускорения проекта пилотного внедрения цифровых рублей Банк России должен принять нормативные акты о цифровых валютных платформах, в которых должны быть прописаны виды электронных кошельков и операций, а также порядок верификации пользователей и получения цифровой подписи. В настоящее время проект этих правил размещен на сайте регулятора, но официально не принят, напомнила эксперт. По сути, добавила она, эти правила будут представлять собой инструкцию по использованию цифровой валюты.

Центробанк одобрил логотип цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая повторяет форму традиционной монеты и перекликается с логотипом Банка России.

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Елизавета Пуншева