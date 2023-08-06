В Татарстане планируют сделать бесплатным отдых для детей из семей мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане отдых и оздоровление для детей и молодежи из семей мобилизованных планируют сделать бесплатным. Эта же мера поддержки касается семей сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии, командированных в зону СВО. Соответствующее постановление кабмина республики разработало региональное Минмолодежи.

Изменения готовятся в постановление «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» и в настоящее время проходят антикоррупционную экспертизу.

Организацией смен в детских лагерях для таки семей займутся Минмолодежи, Минобрнауки, Минздрав и Минспорт Татарстана и исполкомы районов. Деньги на отдых будут выделяться из местных бюджетов. Из бюджета республики финансирование составит 85% затрат на организацию таких профильных смен и смен различной тематической направленности.

Напомним, за два прошедших месяца в лагерях Татарстана и Черноморского побережья отдохнули 127,75 тысячи детей. В августе в оздоровительные лагеря отправятся еще 40 тысяч детей. В числе лагерей — загородные, палаточные и тематические с различным профилем.

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Елизавета Пуншева