За 2 месяца в лагерях Татарстана и Черноморского побережья отдохнули 127,7 тысячи детей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За два прошедших месяца в лагерях Татарстана и Черноморского побережья отдохнули 127,75 тысячи детей. Об этом сообщил глава Минмолодежи республики Ринат Садыков.

По его словам, в августе в оздоровительные лагеря отправятся еще 40 тысяч детей. В числе лагерей — загородные, палаточные и тематические с различным профилем.

Садыков также подчеркнул, что можно оставить обратную связь по отдыху. Телефон горячей линии 8 (843) 207-28-73. Кроме того, написать можно в telegram-канале или на странице в сети «ВКонтакте».

Напомним, из-за урагана в Татарстане пострадали 26 детских оздоровительных лагерей из 111. В числе пострадавших — лагеря «Пионер» в Зеленодольском районе и палаточный лагерь в Пестречинском районе.

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Елизавета Пуншева