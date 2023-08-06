Иракские власти объявили об официальной блокировке Telegram

Иракские власти официально объявили о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщили в Министерстве коммуникации страны.

— Блокирование Telegram проведено на основании указаний компетентных

органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью

сохранения персональных данных граждан, что не соблюдалось упомянутым

выше мессенджером, — говорится в заявлении.

В ведомстве пояснили, что у управляющей компании неоднократно просили «сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных

официальных государственных учреждений и личной информации иракцев, что

представляло угрозу безопасности и общественному спокойствию». Однако,

по утверждению министерства коммуникации, «компания этого не сделала и

не ответила ни на один запрос властей».

Напомним, в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки социальной сети Twitter в России по-прежнему нет. В ведомстве отреагировали на слова владельца сервиса Илона Маска. Он заявил, что Twitter должен подчиняться законам той страны, в которой он

работает. Соответствующее заявление американский миллиардер сделал после

встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Йорке.

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Елизавета Пуншева