Иракские власти объявили об официальной блокировке Telegram
Иракские власти официально объявили о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщили в Министерстве коммуникации страны.
— Блокирование Telegram проведено на основании указаний компетентных
органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью
сохранения персональных данных граждан, что не соблюдалось упомянутым
выше мессенджером, — говорится в заявлении.
В ведомстве пояснили, что у управляющей компании неоднократно просили «сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных
официальных государственных учреждений и личной информации иракцев, что
представляло угрозу безопасности и общественному спокойствию». Однако,
по утверждению министерства коммуникации, «компания этого не сделала и
не ответила ни на один запрос властей».
Напомним, в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки социальной сети Twitter в России по-прежнему нет. В ведомстве отреагировали на слова владельца сервиса Илона Маска. Он заявил, что Twitter должен подчиняться законам той страны, в которой он
работает. Соответствующее заявление американский миллиардер сделал после
встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Йорке.
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