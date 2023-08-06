В Татарстане до 2027 года продлят программу «Безопасный город»

В Татарстане до 2027 года планируется продлить программу «Безопасный город». Реализовать концепцию планируется в семь этапов, следует из проекта постановления.

Первым этапом предлагается разработать план мероприятий до 2027 года. Кроме того, предстоит провести инвентаризацию ведомственных и муниципальных информационных систем и модернизировать их с учетом требований.

Также планируется разработать типовые ситуационные модели информационного взаимодействия служб и ведомств, создать единые требования к информационным системам и другое.

Антикоррупционную экспертизу о продлении концепции документ будет проходить до 10 августа.

Проект создан для повышения общественной безопасности. В его рамках органам власти предоставляются информация о всевозможных происшествиях и инструменты решения подобных проблем.



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Елизавета Пуншева