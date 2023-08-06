Правительство России одобрило проект о ратификации соглашения с Киргизией в сфере образования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство одобрило проект закона о ратификации соглашения между кабминами России и Киргизии в сфере образования. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

— Решение правительства: Одобрить проект федерального закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Киргизской Республики об условиях деятельности общеобразовательной организации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение направлено на создание благоприятных условий для развития культурной и образовательной сфер народов России и Киргизии.

Напомним, в этом году Минпросвещения России совместно с 14 педагогическими вузами планирует открыть центры образования на русском языке в 28 африканских странах.

— В этом году в 28 африканских странах мы совместно с 14 российскими педагогическими вузами откроем центры открытого образования на русском языке. Планируем вовлекать юных жителей африканских стран, которые эффективно изучают русский язык, в наши олимпиады, конкурсы, мероприятия. В целом рассматриваем наших африканских коллег в числе значимых стратегических партнеров по вопросам развития образования, — рассказал замглавы министерства Денис Грибов.

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Максим Кокунин