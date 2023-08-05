Сегодня в Казани ожидается до +32 градусов

В субботу, 5 августа, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +30 до +32 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +28 до +33°С.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани также прогнозируется западный, северо-западный ветер порывами 3—8 м/с. Местами он может усиливаться до 12 м/с.



Напомним, в Татарстане жара сохранится и в ближайшие выходные, и в начале следующей недели. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем воздух может прогреваться до +33 градусов.

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Татьяна Демина