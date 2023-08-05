Новости общества

06:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Казани ожидается до +32 градусов

06:30, 05.08.2023
Сегодня в Казани ожидается до +32 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 5 августа, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +30 до +32 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +28 до +33°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани также прогнозируется западный, северо-западный ветер порывами 3—8 м/с. Местами он может усиливаться до 12 м/с.

Напомним, в Татарстане жара сохранится и в ближайшие выходные, и в начале следующей недели. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем воздух может прогреваться до +33 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Центральная избирательная комиссия РТ

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также