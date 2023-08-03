В Казани судят коллектора за рассылку порноколлажей близким должника

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению дела Рустема Фахрутдинова, бывшего сотрудника коллекторского агентства. Его обвиняют в клевете, трех эпизодах самоуправства и двух фактах незаконного изготовления и распространения порнографических материалов ради взыскания долга, передает с места журналист «Реального времени».



Подсудимый находится под подпиской о невыезде. Но вину не признает, как заявил «Реальному времени» его адвокат Марсель Шагиахметов.

Дело расследовали сотрудники ГСУ МВД Татарстана. Обвинение утверждала прокуратура республики.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии силовиков, обвиняемый использовал недозволенные методы против супружеской пары из Казани и их знакомых. Глава семьи — пенсионер в марте прошлого года взял микрозаем в 28 тысяч рублей под 365 процентов годовых. Вернуть деньги не смог и через некоторое время стал получать регулярные звонки из коллекторского агентства с требованием оплатить задолженность на сумму более 70 тысяч рублей. Об этом в суде сообщил гособвинитель Руслан Байбиков.

«Это был телефонный прессинг, оскорбления и угрозы всем родственникам. Около 200 звонков в день я получал, пришлось просто отключить прием входящих на мобильном», — поделился с «Реальным временем» потерпевший.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Статус потерпевшей в этом деле получила и супруга пенсионера. Ей по телефону тоже угрожали насилием и распространением порочащей информации. Она тоже заблокировала номер, и настал черед ее начальницы по службе — ее детям после звонков отправили смонтированные порноизображения с подписью об оказании матерью интим-услуг.

Как выяснилось в ходе следствия, аналогичные коллажи были получены также друзьями и знакомыми семейной пары должников. Всего статус потерпевших в деле получили четверо.

На старте процесса сам должник сообщил, что очень благодарен полицейским, которые не оставили их обращение без внимания и довольно быстро нашли злоумышленника. А потом провели десятки экспертиз для получения доказательств.

В данный момент суд допрашивает потерпевших.