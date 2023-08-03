В Казани судят коллектора за рассылку порноколлажей близким должника
Сегодня Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению дела Рустема Фахрутдинова, бывшего сотрудника коллекторского агентства. Его обвиняют в клевете, трех эпизодах самоуправства и двух фактах незаконного изготовления и распространения порнографических материалов ради взыскания долга, передает с места журналист «Реального времени».
Подсудимый находится под подпиской о невыезде. Но вину не признает, как заявил «Реальному времени» его адвокат Марсель Шагиахметов.
Дело расследовали сотрудники ГСУ МВД Татарстана. Обвинение утверждала прокуратура республики.
По версии силовиков, обвиняемый использовал недозволенные методы против супружеской пары из Казани и их знакомых. Глава семьи — пенсионер в марте прошлого года взял микрозаем в 28 тысяч рублей под 365 процентов годовых. Вернуть деньги не смог и через некоторое время стал получать регулярные звонки из коллекторского агентства с требованием оплатить задолженность на сумму более 70 тысяч рублей. Об этом в суде сообщил гособвинитель Руслан Байбиков.
«Это был телефонный прессинг, оскорбления и угрозы всем родственникам. Около 200 звонков в день я получал, пришлось просто отключить прием входящих на мобильном», — поделился с «Реальным временем» потерпевший.
Статус потерпевшей в этом деле получила и супруга пенсионера. Ей по телефону тоже угрожали насилием и распространением порочащей информации. Она тоже заблокировала номер, и настал черед ее начальницы по службе — ее детям после звонков отправили смонтированные порноизображения с подписью об оказании матерью интим-услуг.
Как выяснилось в ходе следствия, аналогичные коллажи были получены также друзьями и знакомыми семейной пары должников. Всего статус потерпевших в деле получили четверо.
На старте процесса сам должник сообщил, что очень благодарен полицейским, которые не оставили их обращение без внимания и довольно быстро нашли злоумышленника. А потом провели десятки экспертиз для получения доказательств.
В данный момент суд допрашивает потерпевших.ПроисшествияОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым