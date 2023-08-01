Александр Хинштейн: необходимость в запрете гаджетов Apple для россиян отсутствует
Запрещать использование гаджетов Apple рядовым россиянам не планируется. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он уточнил, что Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad от слежки.
— Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит, — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Он также добавил, что проверка гаджетов является необходимой мерой.
— Все-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежных серверы Apple, невозможно гарантировать, — подчеркнул он.
Напомним, министерства финансов и энергетики России в ближайшее время введут запрет для своих сотрудников на использование техники Apple в рабочих целях. Отмечается, что IT-специалисты министерств отслеживают, когда кто-то из сотрудников открывает рабочую электронную почту с iPhone.
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