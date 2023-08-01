Александр Хинштейн: необходимость в запрете гаджетов Apple для россиян отсутствует

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Запрещать использование гаджетов Apple рядовым россиянам не планируется. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он уточнил, что Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad от слежки.

— Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит, — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он также добавил, что проверка гаджетов является необходимой мерой.

— Все-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежных серверы Apple, невозможно гарантировать, — подчеркнул он.

Напомним, министерства финансов и энергетики России в ближайшее время введут запрет для своих сотрудников на использование техники Apple в рабочих целях. Отмечается, что IT-специалисты министерств отслеживают, когда кто-то из сотрудников открывает рабочую электронную почту с iPhone.

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Елизавета Пуншева