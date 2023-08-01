В ООН высказались против ударов беспилотников по гражданской инфраструктуре

В ООН выступают против ударов БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры и хотят, чтобы такая практика прекратилась. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать последний удар беспилотников по Москве.

— У нас нет информации из первых рук по поводу отправки БПЛА. Но очевидно, что мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни осуществлялись. Если, например, был [удар] по гражданским объектам в Москве, мы против этого, и мы хотим, чтобы это прекратилось, — подчеркнул он.

Сегодня в Минобороны России сообщили о попытке атаки тремя украинскими дронами объектов в Москве и Московской области ночью 1 августа. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО, третий удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

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Елизавета Пуншева