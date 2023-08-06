Агрызский район Татарстан направит почти полмиллиона на программу патриотического воспитания молодежи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Агрызского района Татарстана утвердил муниципальную программу патриотического воспитания молодежи, рассчитанную на 2023—2025 годы. На ее финансирование за 3 года планируют направить 476 тысяч рублей.

Учрежденные объемы средств на реализацию программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Агрызского района на соответствующий год и плановый период. В этом году выделят 125 тысяч рублей, в следующем — 177 тысяч, а в 2025-м — 174 тысячи.

Программа призвана помочь усовершенствовать инфраструктуру патриотического воспитания в Агрызском районе, увеличить количество несовершеннолетних, состоящих в патриотических клубах, и участников поискового движения. Она также должна позволить повысить уровень духовно-нравственной культуры молодежи, гражданской идентичности и так далее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Агрызском районе Татарстана также утвердили программу развития молодежной политики. На ее реализацию в 2023—2025 годах планируется потратить 1,95 млн рублей из муниципального бюджета.

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Татьяна Демина