Агрызский район Татарстан направит почти полмиллиона на программу патриотического воспитания молодежи
Исполком Агрызского района Татарстана утвердил муниципальную программу патриотического воспитания молодежи, рассчитанную на 2023—2025 годы. На ее финансирование за 3 года планируют направить 476 тысяч рублей.
Учрежденные объемы средств на реализацию программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Агрызского района на соответствующий год и плановый период. В этом году выделят 125 тысяч рублей, в следующем — 177 тысяч, а в 2025-м — 174 тысячи.
Программа призвана помочь усовершенствовать инфраструктуру патриотического воспитания в Агрызском районе, увеличить количество несовершеннолетних, состоящих в патриотических клубах, и участников поискового движения. Она также должна позволить повысить уровень духовно-нравственной культуры молодежи, гражданской идентичности и так далее.
Напомним, в Агрызском районе Татарстана также утвердили программу развития молодежной политики. На ее реализацию в 2023—2025 годах планируется потратить 1,95 млн рублей из муниципального бюджета.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым