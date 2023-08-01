Появился дебютный трейлер второго сезона сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном

На YouTube вышел трейлер второго сезона сериала «Локи» про скандинавского бога обмана с английским актером Томом Хиддлстоном, исполнившим главную роль, рассказывает "Газета.ru".

Дата выхода первых эпизодов назначена на 6 октября. Всего в сериале 6 эпизодов.

Известно, что во втором сезоне в кадре, помимо Тома Хиддлстона, появятся Оуэн Уилсон и София Димартино. Также к касту присоединится актер оскароносного фильма «Все и везде сразу» Джонатан Ке Кван. Ожидается и появление Джонатана Мэйджорса в качестве одного из вариантов злодея Канга Завоевателя из первого сезона.

Режиссерами нового сезона стали Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые работали над проектом «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком в главной роли. Стоит отметить, что «Локи» стал первым сериалом Marvel на платформе Disney+, у которого будет второй сезон.

В трейлере зрителям показывается, как Локи страдает от постоянных спонтанных перемещений во времени. По всей видимости, герою придется разобраться с этой проблемой, а также параллельно спасти мир.

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Илина Хакимова