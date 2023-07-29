Эксперт прокомментировал запрет на регистрацию на российских сайтах с иностранных электронных почт

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

Запрет на регистрацию на российских сайтах с иностранных электронных почт призван обеспечить технологический суверенитет. Об этом заявил генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта A-Ya Expert Роман Душкин.



По словам Душкина, эта инициатива направлена на обеспечение технического суверенитета и запрет распространения российскими пользователями информации, созданной на зарубежных ресурсах.

Информация за пределами сегментов .RU и .РФ может быть использована для наполнения чужих баз данных и применяться неизвестно где и неизвестно как, считает эксперт.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Несомненно, что речь в закинициативе идет о регистрации на каких-то государственных сайтах, которые так или иначе связаны с органами исполнительной власти, государственными структурами и так далее, — цитирует его Daily Moscow.

Душкин добавил, что не верит в возможность принятия закона, обязывающего коммерческие компании и обычных россиян, имеющих сайты в доменах .RU или .РФ, блокировать регистрацию электронной почты на зарубежных почтовых хостингах.

26 июля Госдума в третьем, окончательном решении приняла закон, одним из положений которого вводится запрет регистрации на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов.

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Елизавета Пуншева