Эксперты предупредили о мошеннических сайтах для туристов

Около 75% россиян, которые пострадали от мошенников при планировании путешествия, сталкивались с сайтами-подделками, рассказали «РИА Новости» эксперты «Лаборатории Касперского» и группы компаний «Мантера» (управляет крупнейшими туристическими активами юга России — курорт «Красная Поляна», «Сочи Парк Отель»).



— Зачастую речь идет о сетке фишинговых ресурсов, которые могут принадлежать одним и тем же владельцам. В зоне риска чаще оказываются популярные туристические бренды, а туристы об обмане порой узнают только на стойке регистрации в отеле, — указали в «Мантере».

Остальные 25% пришлись на фишинговые сообщения в телеграм-каналах и фиктивные рассылки.

Мошенники переключились на внутренний туризм в том числе в связи с уходом международных систем бронирования, уменьшением выездных направлений и банкротством ряда туроператоров.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты рекомендуют соблюдать правила: первое — придерживаться сайтов с хорошей репутацией, при бронировании билетов пользоваться проверенными и известными платформами бронирования, сайтами авиакомпаний и отелей. Второе — проверять подлинность сайта, прежде чем совершать какие-либо операции или предоставлять личные данные.

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Маргарита Головатенко