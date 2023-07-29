«Было порядка 10 тысяч скачиваний Online»: казанские айтишники перезапускают свою замену Instagram*

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

«Сейчас проект находится на этапе рестарта»

Еще в прошлом году казанские айтишники разработали приложение Online — как рассказал «Реальному времени» руководитель группы разработчиков Артем Ильдеряков, оно будет содержать функционал, как у заблокированного в России Instagram*. Сам Online разработчики выгрузили в маркеты в августе прошлого года, но сейчас там недоступен ряд функций, потому что они были отключены. По словам Ильдерякова, фактически Online уже был запущен, впоследствии была собрана обратная связь от пользователей, и проект начали развивать с точки зрения будущих технологий.

Скриншот realnoevremya.ru с приложения Online

На данный момент приложение не работает, потому что его модернизируют. Как говорит айтишник, до ухода на рестарт в Online работали сторисы и мессенджер, можно было публиковать посты — то есть это была почти полноценная замена Instagram*. Как добавил собеседник издания, пользователи жаловались на ошибки с регистрацией. Ильдеряков заверил, что данная функция сейчас отключена, так как делается новая измененная версия приложения. Сейчас приложение делается по новой, и там изменен стэк технологий, поэтому все будет кардинально по-другому, даже немного будет изменен дизайн. Он уточнил, что до этого жалобы пользователей были минимальны и все вопросы решались обновлениями.

— Одна из основных причин, почему мы решили сделать рестарт приложения, — это смена стэка технологий, также мы продумали ряд функционала для бизнеса, который требовал глобальной работы над текущей версией, поэтому мы решили все начать с нуля. У нас есть ряд идей и наработок, которые мы будем внедрять. С момента выгрузки приложения в маркеты было порядка 10 тысяч скачиваний Online. Дизайн изменится лишь немного, а интерфейс останется прежним, добавится новый функционал. Но пока говорить об этом не стоит, ведь много конкуренции на рынке, — пояснил айтишник.

«Уже вложено больше чем 1,5 миллиона рублей»

Как добавил Ильдеряков, свой проект они полностью создают сами. Он подчеркнул, что Online требует еще больших вложений. На данный момент айтишники потратили на него уже больше чем 1,5 миллиона рублей. И этой суммы все равно мало, требуется еще.

— За субсидиями к государству или грантами не обращались, потому что это накладывает определенную ответственность перед грантодателями. Да и грант могут и забрать, поэтому мы решили все делать своими силами, — поделился разработчик.

Скриншот realnoevremya.ru с приложения Online

Кроме этого, после обновления айтишники пропишут и специальный алгоритм, который будет отсеивать контент 18+. Его просто-напросто будут блокировать сразу после обнаружения. Будет вестись борьба с накруткой пользователей и лайков. Помимо пользовательского функционала, разработчики хотят улучшить функционал для бизнеса. Обновленное и полноценное работающее приложение разработчики постараются выгрузить к концу года.

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Артур Казанцев