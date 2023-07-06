В Казани определили размер премий для победителей и призеров олимпиад школьников в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанские власти определились с размером вознаграждения для победителей и призеров Всероссийской и республиканской олимпиад в 2023 году. На выплаты смогут рассчитывать ученики с 7 по 11 классов, но официальное решение еще не принято, выяснило «Реальное время».

Списки получателей премий должен определить начальник Управления образования исполкома Казани. Размер определяется по наивысшему результату ученика.

Больше всего смогут получить победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Им могут вручить 40 тысяч рублей (включая налоговые вычеты). На 10 тысяч меньше подарят призерам заключительного этапа.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Победителям и призерам республиканской олимпиады школьников для учащихся 7—11-х классов (татарский язык и литература, русский язык и литература для учащихся школ с родным языком обучения, восточные языки) и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников хотят выплатить 20 000 рублей.

По 5 тысяч вручат победителям и призерам республиканской олимпиады школьников для учащихся 8-х классов.

В конце апреля в Казани наградили победителей Международной олимпиады по татарскому языку. Гран-при олимпиады удостоились учащиеся из Казахстана, Башкортостана и Татарстана — это Азат Ахметзянов, Ляйсан Галимова и Ихтияр Киямов.

А в мае казанский ученик лицея №131 Никита Перов завоевал золотую медаль в 57-й Международной олимпиаде по химии. Она проходила с 1 по 6 мая в Астане. За победу боролись 113 участников из 21 страны.

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Айрат Назипов