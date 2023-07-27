Финансовый эксперт оценил важность введения цифрового рубля

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Добровольное и постепенное введение цифрового рубля в России является важным шагом на пути к централизованной цифровизации российских финансов. Так считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.

По его мнению, цифровые рубли в основном используются в бюджетных проектах для повышения прозрачности финансовых операций, передает Daily Moscow.

Эксперт также подчеркнул, что цифровой рубль не увеличит общую денежную массу в экономике и не повлияет на стоимость рубля, сохранив его курс на одном уровне с другими рублями. Голованов добавил, что цифровой рубль — это централизованная цифровая валюта, эмитируемая Центральным банком России, а не криптовалюта.

Эксперт считает, что при правильном подходе и общественном признании цифровой рубль может стать неотъемлемой частью российской финансовой экосистемы. По его мнению, это может произойти в течение трех-пяти лет.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании электронной платформы. Цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег.

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Елизавета Пуншева