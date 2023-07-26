Сбер проведет технологическую конференцию в Казани

Конференция IT Community Day* от Сбера пройдет в Казани 29 июля в IT-парке им. Башира Рамеева. В программе — лекции экспертов, нетворкинг и мастер-классы. Мероприятие рассчитано на специалистов с опытом работы более двух лет.

Участников ждут лекции спикеров, которые выступят на трёх параллельных сценах. Всего восемь стримов охватят разные направления: разработку программных продуктов, науку о данных и машинном обучении, пользовательские интерфейсы, софт-скиллы ИТ-специалиста и другие направления.

На протяжении всего мероприятия можно будет попытать удачу в HR Speed Dating** или пройти квиз в технологическом хабе Сбера, который расположен в IT-парке. Для всех желающих будут также работать площадки с настольными играми и мастер-классами.

IT Community Day завершится вечеринкой с барбекю и диджейским сетом.

Возрастное ограничение 16+.