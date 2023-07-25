Новая блочно-модульная котельная заработает в центре Казани в предстоящем отопительном сезоне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В предстоящем отопительном сезоне в Вахитовском районе Казани заработает новая блочно-модульная котельная. Она будет обеспечивать теплом четыре жилых дома и детский сад, сообщает пресс-служба мэрии.

Котельную разделят на отдельные трехметровые составляющие и привезут на площадку в районе здания №39 по улице Толстого, где соберут уже цельную установку.

Сейчас площадку готовят к предстоящей установке, решается вопрос по ее освобождению от действующих электрических кабелей. Затем рабочие приступят к заливке фундамента. Ожидается, что его выполнят к концу августа. Также ближе к зиме специалисты решат вопросы с водой, газом, электроэнергией и тепловыми сетями.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

О том, что на улице Толстого появится новая блочно-модульная котельная, «Реальное время» писало в мае. На ее строительство планировали выделить 68 млн рублей.

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Айрат Назипов