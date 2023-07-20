В Челнах потушили пожар на заводе «ТЭМПО»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах на заводе «ТЭМПО» в Автозаводском районе, ул. Моторная, 38, произошел пожар, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Сообщение о выделении густого черного дыма на территории завода поступило в 18:23. Пожарные прибыли на место в 18:30 — дым валил из-под кровли производственного здания. В 18:45 пожар на площади приблизительно 26 кв. м удалось локализовать. Горение ликвидировали в 18:50.

В ходе пожара оказались поврежденными два погрузчика (16 кв. м) и поликарбонат на кровле здания (10 кв. м). Погибших и пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить.

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Маргарита Головатенко