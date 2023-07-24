Николай Патрушев назвал организаторов кибератак на Россию под украинским флагом

Кибератаки на Россию под украинским флагом организуют американские спецслужбы. Такими выводами на встрече с коллегами по БРИКС поделился секретарь Совбеза Николай Патрушев.

— Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны, — цитирует его «Российская газета».

Как считает Патрушев, хакеры атакуют объекты российской финансовой системы, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, крупные промышленные предприятия и сайты госуслуг.

В мае сообщалось, что количество кибератак на цифровые ресурсы Татарстана с начала 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году по отношению к 2021 году количество кибератак на цифровые ресурсы республики выросло в 120 раз.



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Айрат Назипов