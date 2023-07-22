Прокуратура Татарстана взяла на контроль проверку по ДТП, в котором погибли дети

Фото: предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП в Новошешминском районе республики, где погибли дети, сообщает и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Уточняется, что на место происшествия выехал прокурор района Руслан Гизятов. «По факту аварии организована доследственная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сегодня около 5.30 на 176 км автодороги Казань — Оренбург 36-летняя женщина-водитель Renault Kaptur при выезде со второстепенной дороги со стороны села Тат. Утяшкино не уступила дорогу движущемуся по главной полосе автомобилю и врезалась в грузовик Scania.

В результате ДТП погибли двое детей 12 и 13 лет. Еще одна 12-летняя девочка с различными травмами госпитализирована. Семья направлялась на отдых на море.

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Максим Кокунин