Каждый четвертый казанец готов сдать биометрию для покупки алкоголя или табака

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сдать биометрические данные для покупки алкоголя готовы 24% казанцев, для покупки табака чуть больше — 26%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob.

Против идеи сдать биометрию для покупки алкоголя выступают 65% респондентов. Они объясняют это неуверенностью в безопасности хранения данных. Сторонники инициативы считают, что это не только удобно, но и может предотвратить продажу алкоголя несовершеннолетним.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Что касается табака, негативно относятся к идее 58% опрошенных. Причем женщины чаще мужчин согласны предоставить свои биометрические данные ради покупки сигарет — 33% против 22% соответственно.

В июле крупные продуктовые российские ретейлеры выступили с предложением автоматизировать процесс продажи алкоголя и табака при помощи биометрических данных. Соответствующий запрос уже направлен в Минцифры страны.

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Елизавета Пуншева