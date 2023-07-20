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Промышленность

Владимир Путин: проект «Арктик СПГ — 2» будет запущен в срок

22:25, 20.07.2023

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что «Арктик СПГ — 2» запустят в срок, сообщает RT.

— Первый проект был успешно реализован и работает. Есть теперь все основания полагать, что и второй «Арктик СПГ — 2» тоже будет реализован в срок и с нужным качеством, — сказал он.

«Арктик СПГ-2» — второй крупнотоннажный проект НОВАТЭКа по производству сжиженного газа после «Ямала СПГ». По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн каждая — 19,8 млн тонн СПГ в год.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьЭнергетика

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