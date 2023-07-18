В Бавлинском районе Татарстана на пожаре погиб мужчина

В деревне Муртаза Бавлинского района Татарстана мужчина погиб на пожаре в частном доме по ул. Октябрьской, 58, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Когда пожарные прибыли на вызов, горела кровля жилого бревенчатого дома размером в плане 6 х 10 метров. Пожар локализовали в 17:41, ликвидировали горение на предварительной площади 60 кв. м в 17:50. Причина пожара устанавливается.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего дома соседи вынесли на улицу хозяина дома 1972 года рождения. Врач скорой помощи пытался реанимировать мужчину, но безуспешно.

В Казани на пожаре в гараже ГСК «Ипподромный» в начале июля пострадали двое мужчин, проводивших кровельные работы с применением газового оборудования.

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Маргарита Головатенко