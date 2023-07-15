В Казахстане горит лес на площади 400 га — огонь может перекинуться на территорию России

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Павлодарской области Казахстана горит лес на площади 400 га. Возгорание произошло на территории государственного лесного природного резервата «Ертис орманы».

Департамент по ЧС Павлодарской области сообщает, что на месте работают порядка 110 человек личного состава и более 30 единиц техники. Имеется угроза перехода огня на российскую территорию.

Работу пожарных осложняет жаркая, сухая погода и шквальный ветер. Угрозы населенным пунктам нет.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Неделю назад на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Они возникают в регионе из-за грозовой активности и дефицита осадков.

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Айрат Назипов