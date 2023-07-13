Жители деревень Рыбно-Слободского района Татарстана жалуются на отсутствие инфраструктуры

Фото: скриншот realnoevremya.ru сюжета ГТРК "Татарстан"

Жители деревень Губайдуллино и Новый Салтан Рыбно-Слободского района Татарстана жалуются на ряд проблем, касающихся инфраструктуры населенных пунктов. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Основной проблемой является бездорожье. Весной пути размывает, и по ним не проехать. По словам жителей, из-за распутицы вовремя не смогла на тушение доехать пожарная машина, не всегда доезжает скорая помощь.

Зимой дороги до деревень не успевают расчистить, и приходится добираться пешком по сугробам. При этом живут здесь в основном пенсионеры.

Из-за плохих дорог в деревни не приезжает мусоровоз, но квитанции за вывоз отходов приходят регулярно. Жители просят проложить хотя бы щебеночную. Мостик через речку Екатериновка соорудили сами.

Еще одной проблемой является отсутствие газа. Дома отапливаются дровами, а еду готовят на газовых баллонах. За один баллон, которого не хватит на один месяц, приходится платить 730 рублей. Рабочих мест в деревнях нет.

Глава Большесолтанского сельского поселения Рафис Сунгатуллин уверен, что дорога обязательно будет, но сроки неизвестны. Что касается газификации, эти деревни включены в программу 2025 года.

— Республиканская программа работает, только пока 50-60 домов, где населенные пункты проводят, мы тоже надеемся, — подчеркнул Сунгатуллин.

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Елизавета Пуншева