Татарстанские спасатели закупят запчасти для своей техники на 3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», ГУ МЧС России по Татарстану закупит запасные части для своей автомобильной техники на 3 млн рублей. В перечень товаров вошли сверхъяркие светодиодные системы и громкоговорители.

Поставлять запчасти подрядчику придется в соответствии с заявками ведомства, которые будут приходить до 10 декабря 2023 года. В список нужных деталей вошли 134 наименования: световые панели, сигнальные фары-вспышки, установки со сверхъяркими светодиодными оптическими системами, громкоговорители, проблесковые маяки, системы громкой связи и другое. Все эти запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без дефектов и выпущенными не раньше 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в апреле сообщалось, что в 14 районах Татарстана пожарная и приспособленная для тушения возгораний техника добровольных пожарных команд и охраны находится в неисправном состоянии. В некоторых из них она стоит на ремонте с 2018 года. Например, такая техника находится в ДПК «Чувашская Майна» и «Ерыкла» в Алексеевском районе, на ремонте с 2019-го — в ДПК «Вахитово» и «Куралово» Верхнеуслонского района. Еще в восьми подразделениях добровольной пожарной охраны техника списана, восстановлению она не подлежит.



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Максим Кокунин