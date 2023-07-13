Глава казначейства считает, что цифровой рубль будет эффективен в борьбе с коррупцией

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Платежи, проводящиеся в цифровом рубле, будут полностью прозрачными и помогут в борьбе с коррупцией в России. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал руководитель Федерального казначейства страны Роман Артюхин.

— Что касается государственных платежей, государственных денег, то здесь очевидно, что полная прозрачность, — ответил он на вопрос, можно ли цифровой рубль назвать одной из форм борьбы с коррупцией в России.

Роман Артюхин считает, что удобство и эффективность цифровой валюты докажет время.

Госдума во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. Статус оператора его платформы закреплен за Банком России.

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Елизавета Пуншева