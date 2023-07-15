В Высокогорском районе Татарстана утвердили план мероприятий по содействию развитию конкуренции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Высокогорского района Татарстана утвердил новый план мероприятий по содействию развитию конкуренции. Он рассчитан на 2023—2026 годы.

В число мероприятий вошли организация выездной торговли продуктами питания в малых и отдаленных населенных пунктах, увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и мест под них. Также планируется достичь как минимум 40% от общего объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Конкуренцию намерены развивать и в сфере размещения рекламных конструкций. Внимание уделят развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства — животноводству, птицеводству, рыболовству и так далее. В план мероприятий также включены организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание и ведение их реестров.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Предыдущая дорожная карта по содействию развитию конкуренции в Высокогорском районе была принята в 2020 году. Ее действие завершилось в прошлом году.

Напомним, Татарстан вошел в топ-5 регионов России по эффективности деятельности органов исполнительной власти по уровню содействия развитию конкуренции на товарных рынках за 2021 год. В числе лидеров также Магаданская, Свердловская, Московская области и Москва.



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Татьяна Демина