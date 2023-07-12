Казанцы опасаются, что дорогу на повороте на поселок Нагорный может снести дождем

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Дорога перед светофором на повороте с Сибирского тракта на улицу Дорожную в скором времени может привести к реальной трагедии: поверхностные стоки с проезжей части давно уже в нескольких местах размывают склон дорожной насыпи, а весной 2023 года у светофора образовалась промоина, в которую легко может уйти не только легковой автомобиль, но и грузовик или автобус с пассажирами.

Обратим внимание, что заявку о необходимости ремонта дорожного полотна казанец Ильнур М. подал в «Народный контроль» на сайте «Госуслуги РТ» еще 27 мая 2023 года.

Но, судя по фотографиям, на которой виден установленный водоналивный дорожный блок, обслуживающая участок дороги подрядная организация была в курсе этого еще до обращения. Однако сейчас блок свалился в яму, о которой вроде как и должен сигнализировать водителям.

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Администрация Советского района 7 июня оставила в карточке запись «На рассмотрении» — и до сих пор, по всей видимости, пытается его рассмотреть. И, если верить прогнозам синоптиков, то ожидающийся ливень вполне может снести дорогу.

Подчеркнем, что подмыв происходит не только на одном участке дорожной насыпи: обследовать стоит все полотно между этим перекрестком и домом №2а по улице Односторонке Ноксинской, поскольку из-за неорганизованного стока воды из Нагорного подмыв дорожного полотна происходит в нескольких местах.



«Реальное время» собрало несколько наиболее серьезных, по нашему мнению, подобных случаев и подготовило материал о дорожных угрозах, смертельно опасном дефиците средств и бессмысленной их трате в ходе ямочного ремонта.

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Илина Хакимова