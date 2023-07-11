В Казани с начала года прочистили более 3,5 км ливневок

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани с начала года прочистили более 3,5 км ливневых сетей. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.



С помощью гидродинамических машин трубопровод и колодцы очистили от песка, камней и бытового мусора, а также прочистили заиленные участки. Это должно увеличить их пропускную способность.

С начала года в столице Татарстана отремонтировали 109 колодцев-дождеприемников. На 34 участках, на которых проводились работы, отремонтировали асфальт.

В планах обновить дорогу по улице Яшляр, на которой ранее восстановили сети ливневой канализации протяженностью 192,5 метра. В этом году перестроят систему ливневой канализации по по улице Серова, вблизи мечети «Ярдэм». После этого на участке начнут строить бульвар.

Общая протяженность ливневок в столице Татарстана составляет 467 км. Из них 24 км проложены в 2022 году при благоустройстве улично-дорожной сети.

В Казани на 56% выполнены работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В городе обновляют 12 участков улиц протяженностью 10 км. На 11 объектах работы завершат до конца лета.



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Маргарита Головатенко