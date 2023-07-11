Владелица «Ладьи» выиграла спор с яхтсменами за акваторию Казанки

С требованием признать недействительным договор водопользования

Как стало известно «Реальному времени», в споре за акваторию Казанки между Студенческой федерацией парусного спорта Татарстана и марийской туристической компанией — организатором водных прогулок на деревянной ладье — удача улыбнулась последней.

Конфликт между сторонами разгорелся в прошлом году. Владелица деревянной ладьи из Йошкар-Олы, на которой с 2016 по 2021 год устраивались экскурсии по реке, требовала признать недействительным договор водопользования частью акватории в районе аквапарка «Ривьера», заключенный в 2021 году между Нижне-Волжским бассейновым водным управлением Росводресурсов и Студенческой федерацией парусного спорта РТ.

— Нам пришлось свою станцию убрать, поскольку нам сообщили, что у «Чаши» будет осуществляться намыв суши под будущую Соборную мечеть. Договор аренды с нами был расторгнут. Потом место расположения мечети перенесли, проект пересмотрели, но новый договор аренды с нами заключен не был, а на месте, где располагалась наша станция, запланировано создание искусственного земельного участка, — рассказывала «Реальному времени» предпринимательница Наталья Вохминцева.

Владелица «Ладьи» попыталась оформить в аренду участок на берегу у «Ривьеры», однако и это оказалось невозможным, поскольку в акватории Казанки осталось немного мест, где можно пристать катерам и откуда могут отправляться экскурсионные туры: Кремлевская набережная — в концессии, у «Чаши» тогда планировалось строительство, недалеко от аквапарка был единственный пирс, но участок уже продали, остальные свободные точки, где экскурсионному судну можно было бы удобно причаливать, были отданы в аренду Студенческой федерации парусного спорта. При этом Нижне-Волжское бассейновое управление не должно было заключать договор с федерацией, поскольку на льготных условиях такие договоры заключаются с туроператорами, обладающими гостиницей и земельным участком.



С требованием признать этот договор недействительным Вохминцева обратилась в суд. Однако прошлой осенью ее исковое обращение не было удовлетворено, устоял судебный отказ и в апелляции. Предпринимательница снова обратилась в суд с требованием пересмотреть вступивший в законную силу судебный акт по вновь открывшимся обстоятельствам. Эти новые факты позволили суду признать договор водопользования, заключенный два года назад между федерацией парусного спорта и Нижне-Волжским бассейновым управлением, недействительным (ничтожным).



Нет права на земельный участок — нет права пользоваться акваторией Казанки

Как следует из материалов дела, договор обе стороны заключили в июле 2021 года. По нему Студенческая федерация парусного спорта получила в пользование участок Куйбышевского водохранилища. В октябре руководство «Ладьи52» также обратилось к Нижне-Волжскому бассейновому управлению с заявлением, где просило предоставить акваторию реки Казанки на основании договора водопользования без проведения торгов. Но через месяц от ведомства пришел отказ, который оно мотивировало тем, что право пользования частью водного объекта, указанного в заявлении, предоставлено другому лицу.

Битва за акваторию реки Казанки развернулась в Арбитражном суде. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Полагая, что договор между федерацией и бассейновым управлением нарушает требования правил и посягает на публичные интересы, поскольку заключен в обход конкурентных процедур без проведения аукциона, что нарушает принцип равного доступа физических и юридических лиц к приобретению права пользования водными объектами, ООО «ФСО «Ладья52» обратилось в арбитражный суд с новым исковым заявлением.

В ходе судебного заседания выяснилось, что в прилагаемых парусной федерацией к заявлению на земельный участок документах и материалах отсутствовали документы, свидетельствующие о наличии права на него. В связи с этим Нижне-Волжское управление, согласно Правилам №165, в рамках рассмотрения заявления от РОО «СФПС РТ» обязано было запросить в Росреестре сведения о запрашиваемом земельном участке. Однако этого сделано не было. К тому же, отметил суд, представленный ему договор субаренды, заключенный в ноябре 2021 года между КМО РОГО ДОСААФ РТ и федерацией, не подтверждает соответствующие права заявителя на земельный участок, поскольку заключен был после обращения спортивного общества с заявлением в адрес водного ведомства. Поэтому отсутствие у федерации парусного спорта права на земельный участок является основанием для отказа в предоставлении ему водного объекта в пользование на основании договора водопользования, заключаемого без проведения аукциона, на основании подпункта «а» пункта 24 Правил №165, отметил суд.

Экскурсии по Казанке на деревянной парусной ладье с фигурой Зиланта на носу начали проводить в 2016 году. Фото: kzn.ru, предоставлено для realnoevremya.ru

В ходе рассмотрения нового дела спорторганизацией также не были представлены доказательства, подтверждающие ее преимущественное право на заключение договора на пользование водным объектом. Судом установлено, что Федеральное агентство водных ресурсов, заключая указанный договор водопользования с РОО «СФПС РТ», нарушило требования законодательства. Таким образом, поскольку основания для заключения договора водопользования без проведения аукциона отсутствовали, то этот документ в силу ст. 168 ГК РФ является недействительной (ничтожной) сделкой.

Признание судом договора водопользования недействительным стало, в свою очередь, основанием не только для прекращения права водопользования федерацией парусного спорта на вышеуказанный водный объект, но и для аннулирования госрегистрации данного договора. В итоговом решении суд постановил: иск удовлетворить, договор, заключенный в июле 2021 года, признать недействительным, а в государственный водный реестр внести запись о погашении права пользования водным объектом на основании утратившего свою силу документа.

Ангелина Панченко