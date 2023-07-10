В Татарстане спрос на кондиционеры на этой неделе вырос в два раза

В Татарстане на этой неделе спрос на установку кондиционера возрос в два раза из-за аномальной жары в регионе, сообщает ГТРК «Татарстан».

Особенно часто устанавливали кондиционеры в новостройках и маленьких помещениях. Эксперты напоминают о правилах использования и установки такой техники.

— Монтаж кондиционера должен произойти корректно, надо его произвести корректно так, чтобы потоки холодного воздуха не попадали на человека, особенно когда человек спит или сидит за рабочим местом, — пояснил директор организации по поставке и монтажу климатического оборудования Азат Бикмухаметов.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Он также подчеркнул, что самая комфортная температура для человека составляет +22 градуса.

Врачи советуют придерживаться определенного питания: пить много воды, чаев, травяных настоев. Не стоит есть жирное, жареное, острое и перченое.

Татарстанцев предупреждали и о сильной жаре в период с 9 по 11 июля: в связи с этим Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение. Так, на территории республики местами в восточных районах ожидается сильная жара +37 градусов.

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Елизавета Пуншева