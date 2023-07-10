Минобороны России: Киев 9 июля пытался ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Минобороны России сообщили, что 9 июля киевский режим безуспешно пытался нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей.

В ведомстве уточнили, что разрушений и пострадавших — нет.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских баллистических целей.

По данным Афзалова, средства ПВО уничтожили две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. В Минобороны добавили, что Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных средств противника и планировать их упреждающее поражение.

Кроме того, он поручил в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.



Вчера глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, обошлось без жертв, есть незначительные технические повреждения.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова