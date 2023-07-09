В Ростовской области сработала система ПВО

В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщается о повреждении зданий. Пострадавших нет, заявил в Telegram-канале глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев.

— После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка [Ростовской области - прим. ред. ]. <...> У нас жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные. Кровля и так далее. Сейчас отработку ведет администрация города Донецка совместно с ОВД по городу Донецку, — сообщил Кураев.



Он уточнил, что специалисты совершают объезд города, изымают обломки предметов, которые упали. С понедельника начнется устранение последствий. Кураев также призвал при обнаружении осколков обращаться в ЕДДС Донецка или в полицию.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что между ростовским Донецком и Каменском была сбита украинская ракета:

В Минобороны России сообщили, что утром 4 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы.

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Илина Хакимова