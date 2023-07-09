Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил ТАСС источник в турецком ведомстве.
— В ходе переговоров министры обсудили Украину и последние события вокруг стамбульского соглашения по зерну, — рассказал собеседник агентства.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что зерновая сделка невозможна без учета позиции России. Сенатор отмечал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «рассчитывает на переговоры с Россией на эту тему».
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