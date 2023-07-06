В Татарстане в «Народный контроль» за июнь пришло около 5,6 тысячи обращений

Фото: Скриншот realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru/open-gov (дорога по ул. Мухамедьяра в казанском поселке Самосырово)

За июнь в «Народный контроль» татарстанцы направили порядка 5,6 тысячи обращений, в то время как в весенние месяцы количество заявок доходило до 7—8 тысяч. Многие продолжают жаловаться на состояние дорог, а также нехватку объектов социальной инфраструктуры и обеспечение льготными лекарствами.

Помимо этого, по всей видимости, благодаря засушливой и жаркой погоде, казанцы начали обращать внимание властей на проблемы с водоемами: жители поселка Константиновка в Советском районе Казани просят спасти озеро, которое стало стремительно мельчать.

По мнению одной из местных жительниц, воды в озере уже значительно меньше: «Где-то закопали родник, как говорят люди, хотят осушить озеро, чтобы настроить дома». Это обращение в «Народный контроль» поддержали 150 человек.

В ответ на заявку Центральное территориальное управление Минэкологии Татарстана сообщило, что «обращение находится на рассмотрении». О его результатах жителей обещают проинформировать. Контрольный срок исполнения жалобы истечет в конце июля.

Скриншот realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru/open-gov

На похожую проблему обращают внимание и жители Альметьевска. Знаменитый каскад прудов превращается в болото: в заявке горожане пишут, что в воде много мусора, идет цветение воды, появляется неприятный запах, люди просят очистить пруды.

Исполком Альметьевского района ответил, что Департаментом экологии и благоустройства города запланированы работы по расчистке каскада прудов в срок до 1 августа.

Скриншот realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru/open-gov

А жители домов ул. Мухамедьяра в казанском поселке Самосырово просят власти принять меры и отремонтировать дорогу, которая расположена вдоль домов по ул. Аббасова, 23а и Умырзая, 12. Дорога проходит в нескольких метрах от их дома, указывают жильцы. По их словам, она должна быть просто придомовой дорогой, но из-за отсутствия проектной дороги (на ул. Мухамедьяра) весь поселок ездит под окнами.

Нижнекамцы обращают внимание властей на отсутствие льготных медикаментов в аптеках. Так, один из жителей, нуждающийся в регулярных инъекциях ботулотоксинов, которые раньше получал по четыре штуки в квартал, пишет что вместо необходимого количества препарата получил в два раза меньше. В аптеке отвечают, что препарата просто нет.



Подробнее о том, на что еще жаловались жители республики за последний месяц, — читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова