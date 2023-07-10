В Татарстане вырос грузооборот автотранспорта крупных и средних предприятий

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По итогам января-мая 2023 года грузооборот автотранспорта крупных и средних предприятий й всех видов деятельности в Татарстане составил 5,9 млрд тонно-километр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 1,1%.

В мае грузооборот автотранспорта крупных и средних предприятий республики показал снижение по сравнению с соответствующим месяцем 2022 года на 1,6%. Он составил 1,2 млрд тонно-километр.

Сокращение показателя за первые пять месяцев 2023 года также зарегистрировали в марте. Грузооборот составлял также 1,2 млрд тонно-километр, что на 8,6% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, пассажирооборот автотранспорта общего пользования в Татарстане по итогам января-мая 2023 года составил 564,8 млн пассажир-километров. Он вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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Татьяна Демина