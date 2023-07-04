Владимир Путин объявил о выделении Дагестану 5 миллиардов рублей

Дагестан получит 5 миллиардов рублей на развитие региона, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с восьмилетней Раисат Акиповой из Дербента.



Российский лидер пригласил в Кремль девочку, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть Путина, когда он приезжал в город. Вместе они побывали в рабочем кабинете президента и позвонили министру финансов Антону Силуанову.

— Мы с вами разговаривали, там есть несколько вопросов. У них есть выпадающие доходы на несколько миллиардов — реконструкция уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег, — сказал Путин.

Силуанов ответил российскому лидеру, что регион получит на эти цели 5 миллиардов рублей.

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Маргарита Головатенко