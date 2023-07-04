Собянин заявил о попытке атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области

Сегодня утром была совершена попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

— На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы, — уточнил он.

Мэр Москвы добавил, что в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов, однако в 8.00 мск все ограничения на полеты снимаются.

— Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего, — добавил Собянин.

Ранее в Росавиации заявили, что на запасные аэродромы ушли шесть рейсов: три рейса авиакомпании «Победа» — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово.

30 мая киевским режимом была предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по Москве. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники противника поражены. БПЛА попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

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Илина Хакимова