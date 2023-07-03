Расписание пригородных поездов Казань — Паратск изменится

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Расписание пригородных поездов Казань — Паратск и Паратск — Бирюли меняется, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.



Поезд №6323 будет отправляться из Казани на 45 минут позже — в 15.56, на станцию Паратск прибудет на 37 минут позже — в 17.00.

С 8 июля пригородный поезд №6480 сообщением Паратск — Бирюли будет отправляться со станции Паратск в 17.16, то есть на 21 минуту позже. Он прибудет на станцию Бирюли в 19.06 — позже на 21 минуту.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Между Казанью и Ульяновском с 30 июня начал курсировать новый межрегиональный пригородный поезд № 6751/6753. Поезд отправляется из Казани по пятницам, субботам и воскресеньям.



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Маргарита Головатенко